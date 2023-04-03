國民黨立委江啟臣今指出，蔡總統出訪的行程至今可說保密、低調、無聲，維持在國會議員層次的會面。包括在停留紐約期間，蔡英文所有活動訊息，都在執行後，才對外公開。甚至原本傳出可能會見的前國務卿蓬佩奧也沒有現身會面對談。這一切低調的作為，應該來自美方的要求，更與現在美中對抗有關。

江啟臣分析，現階段美國一方面要面對俄烏戰爭，另一方面要處理國內通膨、銀行倒閉等內部問題，若再升高與北京對抗的情勢與局面，並不利於拜登政府，因此美國必須有效、穩定控管與北京的關係，當然不會希望台海問題被任何一方吵熱或升溫。

江啟臣表示，目前美方積極控管過境行程的安排，確保低調，沒有意外或驚喜。同時也積極與北京聯繫，避免誤判導致美中對抗加劇。

江啟臣說，美中對抗，但也保持對話，布林肯原訂訪問中國大陸，但因氣球事件喊停至今，雙方都想恢復成行，這次美國如何處理蔡英文過境，應該是美中雙方在間諜氣球後互相的檢驗。接下來還有回程的過境，是否也同樣保持如此程度的低調，可繼續觀察。