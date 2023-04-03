每個國家的學習環境不一，來自韓國的美女May表示，她從小學就一路補習到高中，畢業後為了考軍校，每個周六都泡在補習班裡，壓力大到經常流鼻血，讓她崩潰不已「真的很不想待在韓國，一天都待不下去」，後來她聽從好友的建議到台灣念書，發現台灣的教育環境和韓國相比較輕鬆，來台已3年的她說，「若可以的話，希望未來能在台灣發展。」

不要鬧工作室昨（2）日於YouTube上傳最新影片，來自韓國的May表示，補習也是很多韓國人的日常，她從小學開始補數學和英文，一直補到高中，她說念高中時，期末考或期中考試都是3天，這3天她都沒有睡覺。

May指出，因父親以前是名軍人，受父親影響，曾夢想高中畢業後去念軍校，但她沒有考上，為了重考她每個周六都待在補習班唸書，不僅睡不好，碰到考試時還因壓力大流鼻血，反覆這樣的生活一年，她坦言「當時真的很不想待在韓國，想逃去別地方，一天都待不下去」。

May說，一年後她順利通過韓國軍校第一階段考試，她卻突決定不考第二階段。有個在台灣念書的好友常告訴她在台灣念書很開心，讓她很疑惑想「我不敢想像念書怎麼可以開心？」加上她的父母非常嚴格，限制她不能交男友、也有門禁時間，「我覺得生活很不自由，讓我有了去台灣的念頭。」所幸父親非常支持，母親則是擔心她在台灣會有危險，但May很堅持，認為人生不一定只有一條路可選。

May至今來台已3年，台灣上課氣氛較輕鬆，老師和學生的距離較近，在韓國上課遲到或飲食就會被罵得很慘，若可以的話她希望未來能在台灣發展，「人生不一定要隨波逐流，找到適合自己的環境比較重要。」