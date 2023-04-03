「電音女神」謝金燕2009年被爆未婚生子，後來她證實「希望多給家人空間，能夠好好保護兒子」，多年來為照顧小孩，感情一直空白。愚人節當天，謝金燕突開6大條件公開找男友，但她哀號：「完了！10分鐘了沒半個人報名，我要去哭了！」

謝金燕是演藝圈著名美魔女，48歲還是像女大生般青春美麗，尤其火辣、纖細的身材，成為瘦身的樣本。感情生活一向成謎的謝金燕，1日無預警在IG公開徵友，她先列出自介，職業為巨星、藝術總監，時價收入，年紀看起來比實際年紀小，身高170公分，優點有韌性強、責任心重、認真工作的樣子很可愛；缺點為工作狂容易忽略情人、氣場強容易讓人誤會不溫柔。謝金燕自認特質不被環境干擾，說話速度有點慢，常常愛重複，雖不容易陷入戀情，但認定就會不離不棄。

接著，謝金燕公開男友6大條件，首先一定要未婚，職業限定藝術或音樂方面工作，收入自給自足就行，年紀和身高則不拘，「有力氣抱起我／能保護我的身高就行。」再來，謝金燕希望男友的特質為「面對挫折時樂觀、幽默，得到掌聲時謙虛、更努力，有驚人的體力陪我完成夢想，有無比的耐心聽我把話說完，能夠接受隨時被關注的生活」，最重要的是「能夠接受沒有濾鏡的姐姐」，盼望能在男友面前盡情地做自己。

謝金燕透露報名方式為加她好友並標記，不接受私訊，整個連假都是報名時間，期盼符合條件的人降臨，但謝金燕卻有點失望，在留言區感嘆：「完了！10分鐘了沒半個人報名，我要去哭了！」男星邱勝翊（王子）則表示：「我覺得這是愚人節資訊。」謝金燕看了哭笑不得：「我先去哭一哭。」

謝金燕雖謙虛地說沒人報名，但《中時新聞網》實際看留言區，滿多網友都表示如果是真的，會想報名，有網友甚至直接貼出自介、收入，希望能當上「電音女神」的男人。