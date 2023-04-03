中國物流與採購聯合會3日公佈3月份中國物流業景氣指數，為55.5％。隨著各地穩需求、促消費等政策措施落實，物流業呈現強勁復甦趨勢，物流業景氣指數在上月大幅回升基礎上，繼續明顯回升。

央視新聞報導，3月份中國物流業景氣指數為55.5％，較上月回升5.4個百分點，連續兩個月回升幅度超過5個百分點。從區域看，東中西部地區物流業景氣水準均較上月有所回升。從企業規模看，大中小微型物流企業業務量均有增加。

從主要分項指數來看，3月份反映市場需求的物流業新訂單指數為53.7％，較上月回升4.4個百分點，重回擴張區間，結束了連續五個月在50％以下收縮區間運行的態勢，顯示出物流需求持續改善，商品流通需求增多，訂單數量明顯增加。

另外，從後期走勢看，3月份物流業業務活動預期指數為58.1％，較上月回升0.5個百分點，連續4個月回升，顯示出隨著經濟持續復甦，物流企業對行業將繼續快速增長的信心較強。

中國物流信息中心主任劉宇航表示，社會物流運行總體向好，業務總量恢復在加快，物流行業的景氣水準也在穩步恢復。總體來看，各領域的物流行業的需求都在持續向好，物流企業經營活力也在進一步增強。

劉宇航指出，物流企業整體對於經營恢復的信心比較明顯，也看到業務活動預期的指數恢復到一個相對較高的水準。第一季中國社會物流持續保持一個高速恢復的態勢。