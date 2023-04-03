競爭國民黨北市第7選區立委提名的現任委員費鴻泰、台北市議員徐巧芯，昨（2）日上午在市場掃街相遇，場面一度推擠混亂，徐因此尖叫跌倒。事後，國民黨立委李德站出來譴責徐太超過，徐更反嗆現任立委是既得利益集團，一系列的操作讓網友都看不下去，直呼「巧芯的表現越來越荒腔走板，已經成為國民黨的敗票機」。

費鴻泰、徐巧芯拚立委初選提名，昨日在市場掃街時相遇，徐當場衝上前與費相約辯論時間，費則持續拜票，行走過程中一度發生推擠導致徐跌倒，場面相當混亂；事後李德維直言，黨內初選應該講自己的好，不需要引發衝突或議題，也不需要到菜市場堵人，認為徐已對國民黨造成傷害，否則他不會站出來發聲，「我真的覺得，摔倒跟尖叫有點多了」。

不過徐巧芯也不甘示弱，反嗆李德維委員自稱沒看到她跌倒的過程，憑什麼指控她是在炒新聞？「對我來說，我所看到的李德維委員，是因為你們都是現在的立法委員，既得利益者，所以集結成一個集團來霸凌來挑戰的人」。

徐巧芯此番說法讓PTT鄉民都看不下去，直呼「看到這段話簡直超傻眼，所以巧芯的意思是自己要爭取進入既得利益集團？講這段話，一口氣會得罪多少黨內同志和惹惱中間選民，徐知道嗎？巧芯的表現越來越荒腔走板，已經成為國民黨的敗票機，天啊，沒看過黨內初選可以選成這樣」。

其他網友也說「民進黨在旁邊看戲爽的咧」、「不喜歡爭權內鬥的巧芯」、「難怪一堆綠營側翼要幫忙煽風點火」。