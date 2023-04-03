防詐觀念要從小建立起，新竹市警第二分局「識詐宣導團」把握兒藝節盛大登場的機會，在現場擺設攤位，發送精心準備的宣導小物。（警方提供／陳育賢新竹傳真）

防詐觀念要從小建立起，新竹市警第二分局「識詐宣導團」把握兒藝節盛大登場的機會，在現場擺設攤位，發送精心準備的宣導小物，並向家長及小朋友宣導最新詐騙手法，讓大小朋友都有足以對抗詐騙集團各種話術的能力。

新竹市人口年輕，移入人口多，生育率高，「識詐宣導團」為此特別加強宣導「網購詐欺」的犯罪案例。

警方指出，常有詐騙集團成立團購媽媽群組，販售尿布、奶粉等兒童用品，以低於市價的價格吸引家長，俟家長下單付款，詐騙集團收了錢之後，以廠商拖延等藉口不出貨，致使金錢損失。

第二分局分局長林昆達表示，透過宣導讓全民「識詐」，是警方重點工作之一，亦是維護地方治安工作的基礎，為擴大識詐宣導成效，將持續利用實體及網路等方式進行宣導，並依分群分眾針對不同族群宣導識詐。

呼籲民眾若遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜，並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，防止被詐騙的機會，有效守護民眾財產安全，共同維護地方治安。