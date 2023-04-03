根據中新社報導，4月2日16時48分，天龍二號遙一運載火箭在中國酒泉衛星發射中心成功首飛，將搭載的愛太空科學號衛星順利送入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。據介紹，天龍二號遙一運載火箭是由大陸民營航太企業的北京天兵科技公司研製，是大陸國內首枚民營液氧煤油火箭。

此次首飛試驗主要目的是驗證運載火箭總體方案的正確性及各系統間的協調性，獲取全箭飛行環境參數。搭載的愛太空科學號衛星，主要用於展開遙感成像實驗等技術驗證。