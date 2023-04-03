日本外相林芳正2日訪問大陸，分別與大陸國務院總理李強、中央外辦主任王毅會見，並與國務委員兼外長秦剛進行會談。這是2019年12月時任日本外相茂木敏充訪中3年3個月以來，日本外相首次訪問中國。大陸學者認為，在近年中日關係面臨障礙的背景下，林芳正來訪釋放出日方願意改善對中關係的信號。而中國領導人會見也是高規格接待，表明了中方的誠意。

日本《朝日新聞》稱，林芳正此次訪華是基於去年11月日中兩國領導人會晤中達成關於恢復高層往來的基礎上實現的。笹川和平財團高級研究員渡部恒雄就林芳正訪華在《日本經濟新聞》網站發表評論稱，在美中關係緊張的情況下，為了避免發生意外衝突，日中雙方保持溝通、消除誤解尤為重要。日中雙方的溝通，對於彼此都不希望發生戰爭的美中兩國來說也是有價值的。

上海外國語大學日本文化經濟學院教授廉德瑰接受大陸《環球時報》採訪時表示，日本外相時隔3年訪華意義重大，尤其是在近些年中日關係面臨障礙的背景下，林芳正來訪釋放出日本政府願意與中國改善關係的信號。從公開表態來看，雙方在對中日關係改善上存在共識，有利於推動兩國關係向前發展。

廉德瑰說，中日雙方在政治、外交、經濟等領域的合作對兩國都有重要意義，在這其中雙方的經濟合作是最基本、最重要的一個方面。兩國經濟有很強的互補性，經濟貿易總量也很大，因此中日在經濟上相互合作是一種雙贏，對彼此都有很重要的意義。

廉德瑰進一步表示，中日關係發展一定要考慮到中美和日美關係。美國一直企圖利用日本來牽制中國，而日本一直把日美關係放在其外交政策的第一位。中國對於中日關係的發展有更高的戰略格局，中國希望中日關係沿著正常軌道發展，日方不要做出錯誤的選擇。日本也希望與中國保持穩定關係，並力求在中美之間達到某種平衡。但鑒於美國因素，日本對中態度還有待觀察，「我們也不要盲目期待」。他舉例說，就在林芳正訪華前一日，日本政府3月31日宣布，計畫將23種高端半導體製造設備加入到出口管制物件，這表明了日本與美國對中政策的一致性。

在林芳正訪華前，中國國防部3月31日發布消息稱，根據中日防務部門商定的工作計畫，雙方近期完成了海空聯絡機制直通電話線路建設，將就啟用安排保持溝通。日本防衛省同日發佈的消息進一步顯示，兩國政府正在就春季前後啟用展開協調。日本共同社報導稱，這是自2007年首腦間就建設直通電話達成共識16年後，全面啟用有了眉目。

大陸外交學院教授周永生對《環球時報》記者表示，林芳正訪華表明中日關係在經過一段艱難之後有所緩和。中日防務部門海空聯絡機制直通電話的建立對兩國減少摩擦具有積極意義，有利於雙方保持溝通，避免誤解誤判，進行危機管控，防止摩擦擴大、事態升級。