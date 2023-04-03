近幾天許多民眾已陸續收到政府普發6000元的入帳通知，但也有人好奇，為什麼已登記卻還沒入帳。對此，財政部提醒，3月30日前登記完成者，最晚4月6日前會收到6000元；3月31日至4月5日登記者，則會在4月6日至4月10日間收到，以下為詳細注意事項：

1. 3月30日前登記入帳及直接入帳的對象，共超過1000萬人需透過金融機構入帳，只要帳號資料無誤，最晚4月6日前就會收到6000元，視各金融機構人力及系統處理量能而定，時間不一定。

2.3月31日至4月5日登記入帳的民眾，因適逢清明連假非營業日，4月6日資料才會送銀行核驗，各金融機構會依人力及處理進度，於4月6日至4月10日間入帳，4月6日後登記則會在登記後2個營業日入帳。

3.已登記但還沒收到6000元者，可上https://6000.gov.tw官網查詢登記結果，了解入帳進度（部分資料尚未更新，建議4月6日後再查詢）。

顯示「已完成登記，帳號核驗中」及「登記完成，將於近日入帳」，代表領取資格已檢核完成，帳號資料正送銀行核驗及入帳處理中。因適逢連假，銀行會在營業日完成帳號核驗，無誤就會進行撥款。

而若顯示「 入帳失敗」及「帳號核驗失敗」也別緊張，可以重新登記（請確認個人資料及帳號填寫無誤，或改同一人其他帳戶），也可於4月10日起至指定ATM領現、4月17日起至郵局領現，所有管道都開放到10月31日。