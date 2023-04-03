一名網友說他的姐夫日前失業後向岳母（原PO母親）借了80萬開便當店，經營1年店倒閉後就開始對還錢閉口不提，原PO最後出面，姐夫才說願意分期還，每月還3千元，讓娘家人全傻眼，原PO說當初沒有開借據，80萬全是母親辛苦慢慢存下的，「自己也不會想去跟父母借什麼錢，真的怨氣好深」。

該網友在臉書「爆怨公社」發文，他的姐夫前年失業後因為對餐飲有興趣，想開便當店，就向原PO媽媽苦苦哀求借了80萬，但店經營一年後就因疫情倒閉，但姐夫開始對借錢一事閉口不談，原PO母親考量女婿要養孩子不敢主動提，獨自憂鬱許久，最後是原PO出面，姐夫才答應每個月還3千，還私下偷罵原PO「不是跟你借，關你屁事？」

原PO說姐姐被姐夫要求在家帶孩子，家中經濟全由姐夫扛，卻變成姐姐因無收入而沒有話語權，反而幫忙一起向娘家求借錢；原PO母親當初沒有立借據，80萬全是一點一滴存下來的，還有原PO平時的孝親費，原PO痛批「自己只是個安分守己的上班族，也不會想去跟父母借什麼錢，真的怨氣好深」。

其他網友留言「姐姐要幫忙督促還錢」、「妳母親要借錢給他前，有跟妳們討論或探聽一下意見嗎」、「一個月三千，要還三十幾年喔」、「3000哪叫有誠意，至少10000」、「你姊姊是頭號共犯，你爸媽要是還有財產，記得年老遺產分配時預立遺囑扣回來」、「看還錢態度就知道是個爛人」。