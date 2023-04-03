歡慶兒童節，花蓮市立圖書館準備500份禮物，讓愛閱讀的孩童扭蛋抽獎。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

歡慶兒童節，花蓮市立圖書館活動不間斷，即日起至9日止，準備500份禮物讓愛閱讀的孩童扭蛋抽獎，且4月3周星期六六上午，辦理2場次的職業體驗與手作DIY活動，讓孩子在過程中探索自我，對相關職業產生興趣。

花蓮市圖鼓勵孩童閱讀，準備500份兒童節禮物，包括娃娃、文具、樂高積木等，12歲以下的孩童只要在9日前，到兒童館借閱10本書以上，即透過扭蛋獲得獎品，每人限扭一次，藉此讓小朋友在借書之餘，又能開心獲得兒童節禮物。

市圖於4月的3周的星期六上午，各將辦理2場廣獲小朋友喜愛的小小職業體驗與手作DIY活動，8日為體驗小小空服員及手作彩繪星球燈；15日是體驗小小軍警師及手作小勇士徽章；29日則是體驗小小太空人及浩瀚星空立體畫，期盼讓孩童在體驗過程中，對相關職業感興趣，報名網址為：https://pse.is/4ufru8。

此外，市圖16日特別規畫「紙飛機歡樂飛行科學營」活動，邀請講師帶領學童學習紙摺飛機的技巧，以及運用科學原理，讓紙飛機飛得遠飛得久，即日起至14日止，於立圖借閱5本書，即可參加報名；23日則有自由入場的美術活動，由美術老師帶領孩童玩創意，適合親子一同參加，活動詳情可關注花蓮市公所、市長魏嘉彥及市圖的臉書粉絲專頁。

花蓮市公所表示，市圖4月結合既有的館藏及變裝區服飾，辦理許多活動，陪伴小朋友在快樂中學習，歡度不一樣的兒童月，也希望藉此讓孩子從閱讀中得到樂趣，讓親子關係更親密，且1日至30日止，兒童館也有辦理童心未泯閱讀樂主題書展，展出優質圖書，歡迎借閱。