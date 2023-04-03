「華爾街日報」（Wall Street Journal）今天報導，連鎖速食業者麥當勞（McDonald's）本週暫關美國辦公室以準備通知企業員工裁員事宜，作為公司全面重整作業的一環。

路透社引述華爾街日報指出，麥當勞據上週寄發給美國員工和部分海外職員的內部電郵，麥當勞要求他們週一至週三（3至5日）這段期間居家辦公，以便透過線上模式傳達員工人力的決定。目前還不清楚麥當勞會裁減多少員工。

根據華爾街日報所見到的訊息內容，總部在芝加哥（Chicago）的麥當勞說：「4月3日的這一個星期，我們將持續在整個機構內傳達與角色和人力相關的重大決策。」

報導指出，麥當勞同時要求員工，與廠商及其他外部各方在總部的實體會議一律取消。

麥當勞尚未立即回覆路透社置評的要求。

麥當勞1月時即表示將檢討公司人力，作為企業策略更新的一環，這可能會導致某些方面裁員並在其他方面拓展。

麥當勞預計明天開始宣布重大決策。（譯者：蔡佳敏）1120403