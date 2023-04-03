高雄市議員黃捷以超辣「透視裝」參與大港開唱。(圖取自黃捷臉書)

2023大港開唱4月1、2日在高雄駁二藝術特區盛大開唱，高雄市議員黃捷以黑色薄紗上衣配上黑色小可愛參與該音樂盛事，其「透視裝」讓網友直呼「乍看以為是哪位網美，原來是議座」、「議員人比大港還要HOT」。

黃捷昨(2)日在臉書指出，謝謝大港開唱、謝謝親愛的高雄，果然音樂伴著海風與陽光是最棒的。黃捷也不忘提醒大家，這幾天聽完大港、五月天、阿妹的演唱會，票券不要丟，「高雄市府怕大家玩不夠，加碼讓大家繼續在高雄趴踢，歡迎拿著票券去指定地點兌換50元商圈夜市券，繼續加食延暢感受港都魅力」。

黃捷PO文曬出參與大港開唱的照片，其以黑色薄紗上衣配上黑色小可愛以及牛仔短褲的超辣「透視裝」穿搭，引來熱議。網友紛紛表示「乍看以為是哪位網美，原來是議座」、「這個妹很辣」、「在外面看不出來是政治人物」、「真的太辣了」、「議員人比大港還要HOT」、「謝謝告知，差點票要扔掉」、「美到翻，個人覺得如果鞋子改搭個包鞋會美到爆」。