吳婦販毒時人贓俱獲，警方找出大量分裝好的毒品。（警方提供）

吳婦不僅自己販毒，還由兒子進貨、女兒分裝。（警方提供）

全家都販毒！新北市蘆洲警分局去年查獲1名77歲吳姓婦人持有二級毒品安非他命，因數量超過自行施用所需，警方懷疑吳婦非單純自用，向上溯源後確認，吳婦確有販售事實；更驚人的是，其子女也涉入其中，分別協助進貨、分裝，堪稱「家族式經營」。警方本月將3人查緝到案，依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方表示，吳婦在去年9月間，被警方查獲持有4包分裝安非他命，總毛重逾140克，她向警方供稱是兒子和自己吸食用，但因數量超過合理用量，警方懷疑案情不單純，於是展開溯源。

後來警方開始佈線跟監，發現吳婦確有販售事實，時常以騎乘機車的方式在新北市各地「外送」，鎖定藥腳後，警方隨即收網並指認，終於讓吳婦坦承販毒。

後續警方更追查到，毒品由吳婦60歲的兒子進貨、54歲女兒分裝，前往吳家搜索時，當場查獲其子女持毒，一家3口皆被移送法辦。

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