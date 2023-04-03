藝人陳漢典從《全民大悶鍋》出道，在《康熙來了》擔任助理主持，搶鏡頭的搞怪模樣，累積了不少粉絲。怎料，他昨（2）日罕見坦露心聲，表示多年來無法適應演藝圈，心理跟生理都出了很大的狀況，無預警宣布重大決定，震驚許多粉絲。

38歲的陳漢典昨（2）日凌晨突然在臉書發文，坦言：「經過長久的思考，也跟公司溝通清楚了，我發現我的個性真的沒辦法適應演藝圈的壓力」表示這個問題困擾他很久了，「這個問題一直困擾著我，我的心理跟生理都出了很大的狀況，甚至每天都睡不著」，於是他正式宣布：「我陳漢典繼續待在演藝圈。」

一連串文字讓粉絲一度受到驚嚇，直到看了最後一行才發現，「啊我沒想到現在是4月2號」，原來是他想開愚人節玩笑，結果晚了一步，如此無厘頭的行為讓粉絲無奈留言，「沒關係，可以明年4/1再重新複製貼上po一次～～！」、「嚇一跳 幸好我有看完」、「以為要聽到什麼勁爆的了」、「還以為康永哥跟小S終於擺脫你」

而貼文一出，也引來郎祖筠回應：「第一行就知道有鬼！」唐從聖則說：「過兩天清明節可以再宣布一次」名嘴呂文婉甚至附和表示：「我本來想跟你同進退的說……」不僅看出陳漢典在演藝圈的好人緣，也吸引了2萬名網友朝聖。