在大陸掀起一陣足球反腐風暴，在國家體育總局副局長、中國足協黨委書記兼副主席杜兆才被調查後，目前只剩兩位副主席維持運轉。中國足協2日臨時召開全員大會，為確保協會正常運轉，體育總局緊急組成7人「工作組」進駐、主持協會相關工作。據了解將由體育總局副局長李穎川擔任組長，現任體科所黨委書記兼所長曹景偉等人擔任成員。

據大陸中央紀委國家監委網站1日消息，國家體育總局黨組成員、副局長杜兆才涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律與監察調查。杜兆才也是本次足壇反腐風暴中落馬級別最高的官員。

另外根據公開資料顯示，過去141天內已經有9名中國足協相關人士接受審查調查。最早是2022年11月26日，前中國男足主帥李鐵涉嫌違法被查；而隨著大陸足壇2022賽季最後一項賽事足協杯決賽於2023年1月中旬結束後，反腐風暴再度掀起高潮。

例如今年1月19日，中國足協原秘書長劉奕接受監察調查，中國足協常務副秘書長兼國管部部長陳永亮接受審查調查；2月14日中國足協主席陳戌源接受審查調查。

據瞭解，此次進駐中國足協的工作組共有7名成員。其中，擔任組長的是現任體育總局黨組成員之一的副局長李穎川，其他6名成員分別曹景偉、現任手曲棒壘中心副主任楊旭、體育總局籃球中心中國籃協聯合黨委副書記、紀委書記袁永清、中國足協副主席高洪波、孫雯、協會紀委書記閆占河。

其中除高洪波、孫雯、閆占河為現任中國足協領導層成員外，曹景偉早在13年前中國足壇掀起上一輪掃賭打假反貪風暴期間，就曾作為體育總局火線派駐到中國足協的6名掛職中層幹部，參與協會具體管理工作。