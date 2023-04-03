綜藝天后小S(徐熙娣)以犀利幽默的談話風格主持創造不少節目效果，深受觀眾的喜愛。小S私下生活相當親民，不時在社群平台分享和家人、朋友互動日常，近日她在社群平台上曬出幾張家庭照，她的真實狀態也隨之曝光。

最近，小S在臉書上透露，張艾嘉問她：「當你把麥克風拆掉、妝拿掉…..你會變成什麼樣子？」她曬出幾張與女兒們的照片，只見她、大女兒與三女兒坐在餐桌邊享用美味的佳餚，小S夾菜猛嗑，兩位女兒則滑手機、放空休息，而且三個人的坐姿都是腳在椅子上，如此隨興放鬆的姿勢讓她配文寫道：「嗯⋯就這樣⋯⋯⋯」

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這張超級真實的照片笑翻不少網友，「這張美（最右者）」、「好自然」、「老三變好漂亮」、「就是喜歡妳的真~我吃飯也都這個姿勢所以懂」、「生活就是這麼平淡無奇～幸福～」、「都是蹺腳吃飯」、「姊好自然啊！！哈哈哈」、「好不計形象的給他po上來了」

事實上，小S常常曬出自己的素顏自拍照，透露自己不用修圖軟體，認為「真實的人生取個角度也ok啊！」並嚴肅寫下：「修，能修你的人品、修你的思想嗎？」讓網友狂讚：「什麼最美，就是真實的妳」、「做自己，支持你。」、「我喜歡妳很真」