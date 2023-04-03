2樓火勢猛烈，滅火後現場滿目瘡痍。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣員山鄉員山路二段2層樓民宅今（3日）凌晨4時許發生火災，2樓火勢猛烈，竄出陣陣濃煙，消防局獲報後即出動前往搶救；於1樓發現行動不便坐在椅子上的69歲黃男，隨即救出受困2樓陽台的67歲黃男，2人皆意識清楚未受傷；相關起火原因有待釐清中。

消防局今凌晨4時57分獲報員山路二段某民宅發生火災，立即出動消防車7輛、救護車4輛、後勤車2輛及消防、義消人員，共45名前往搶救，抵達現場發現2樓火勢猛烈，竄出陣陣濃煙，旋即開水線布署滅火搶救；同時員山分隊分隊長吳嘉慶率領消防人員於1樓後段房間發現行動不便坐在椅子上的69歲屋主。

所幸屋主意識清醒，立即救出，消防同仁並詢問是否有其他家人居住，屋主指其弟弟上2樓滅火，還未下樓。此時2樓前半段火勢猛烈，救災人員在水線防護下進入救援，發現屋主弟弟受困在2樓後陽台，意識清楚；被救出2名民眾均未受傷，且拒絕送醫；起火原因及損失有待調查中。