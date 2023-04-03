2歲陳小弟在家長陪同下於台北慈濟醫院進行健康檢查，小兒科醫師在身體檢查時發現陳小弟鼠蹊部明顯凸起，因此轉診至泌尿科醫師羅啟文門診做進一步檢查，經診斷陳小弟為小兒腹股溝疝氣，醫師執行微創腹腔鏡手術，順利縫合疝氣囊，術後傷口約1周即痊癒。

腹股溝疝氣是小兒常見的外科疾病，根據學齡兒童調查結果，小兒疝氣發生率約3％，男女比約4：1，而早產兒的發生率則較一般小兒高。羅啟文指出，小兒疝氣在外觀上沒有明顯症狀僅會有些微腫脹，主要在孩童運動哭鬧時因腹壓上升會發現明顯突起的腫塊，一般並不會引起疼痛。

此外，男性小兒腹股溝疝氣絕大多數是先天性的因素，位在腹腔與陰囊間的腹鞘狀突在發育時未能完全閉合形成疝氣缺口，致使腹腔內器官或組織滑落形成腫塊突出。女性嬰幼兒則是腹鞘狀突由子宮圓韌帶沿腹股溝至大陰脣，同樣也會造成腹股溝處突起。

羅啟文說，腹股溝疝氣主要以觸診方式進行診斷，透過輕彈孩子的腳底板等方式促使其身體使力，讓醫師能夠摸到突出的疝氣囊。而疝氣手術程序單純，只要將疝氣囊紮綁即可，但過程卻需要十分細心，主要手術方式有傳統手術及腹腔鏡手術兩種，以男生而言，男童的疝氣囊緊鄰輸精管與睪丸血管，手術執行中務必先將輸精管和睪丸血管與疝氣囊分離後，再進行疝氣囊結紮。

傳統的兒童疝氣手術會在鼠蹊部劃開約2公分的傷口，將突出的器官或組織推回腹腔並進行疝氣囊結紮；腹腔鏡手術則是在內視鏡的輔助下，在腹部開3個約0.5公分的切口，使用迷你腹腔鏡器械縫合疝氣囊。

羅啟文表示，腹腔鏡手術相較傳統手術的優點在於其視野能放大6至8倍，能夠更加注意避免傷及輸精管。而小兒疝氣術後一個月內家長需注意不要讓孩子從事強烈運動，以免影響預後情形。

羅啟文提醒，腹股溝疝氣無法自行癒合，也無法靠藥物治療，若器官及組織掉在疝氣缺口太久，容易造成器官腫脹，卡在疝氣缺口無法退回，極有可能器官會因缺血而壞死，嚴重時可能會引發腹膜炎、敗血性休克甚至死亡，因此若家長發現孩子鼠蹊部有腫脹突起時，務必盡快尋求泌尿科醫師協助，盡早手術才是最佳選擇。