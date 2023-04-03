新北市深坑區某補習班周姓女老師，去年10月因不滿8歲男童在課堂中喧嘩，一時控制不住情緒，出手拉扯男童脖子，並毆打男童頭部，男童家長不爽周女過當管教，憤而提告。台北地院依傷害罪判周女徒刑4月，得易科罰金。可上訴。

去年10月20日晚間，警方獲報新北市深坑區一間補習班發生糾紛，趕抵了解得知，該補習班31歲周姓女助教因管教時動手毆打班上就讀國小三年級的8歲男童，男童家長得知小孩被打，氣得跑到補習班興師問罪，雙方產生口角。事後男童家長報警提告，

事後周女動手影片在網上流傳，影片中周女突然一個箭步，抓住男童的脖子數秒、大力搖晃，接著右手打了一下，再抓男童脖子。

檢方調查時，周女坦承動手，表示是不滿男童在課堂中喧嘩，一時氣憤難忍才出手，法院審理期間曾安排周女與男童家長調解，但男童家長拒絕調解，法官依成年人故意對兒童犯傷害罪判處周女有期徒刑4月，得易科罰金。