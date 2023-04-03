彰化市牙醫師楊曜聰（中）買下一千五百顆高麗菜後，免費分送給民眾。（孫英哲攝

拿發票兌換高麗菜的民眾大排長龍。（孫英哲攝）

高麗菜因盛產而價跌，在中盤商減少收購下，許多農民望著滿園賣不出去的高麗菜頻頻哀嘆。彰化市牙醫師楊曜聰今天買下1500顆滯銷的高麗菜，讓民眾憑2張發票即可兌換1顆高麗菜，每人最多可換2顆。原本愁容滿面的農民看到堆得有小山的高麗菜終於找到歸宿後，露出了久違的笑容。

「再不採收的話，這些高麗菜就會全部都暴開了。」農民說，1分地約可種植2500顆高麗菜，現在高麗菜因盛產造成價格低迷，有的中盤商乾脆不收購，有的中盤商則只願意以1萬元收購1分地的高麗菜，等於1顆高麗菜僅賣4元，再雇工採收根本不符成本，只能含淚看高麗菜一顆顆暴開，最後再耕鋤。

農民表示，他為減少損失，跟家人採收了兩車的高麗菜，載到路邊販賣時，遇到牙醫師楊曜聰，且楊願意以1顆15元的價格收購兩車共1500顆高麗菜，讓他喜出望外，「真的非常感謝！」

「這麼漂亮青翠甜美的高麗菜，怎麼忍心放任耕鋤，讓農民血本無歸！」牙醫師楊曜聰指出，農民靠天吃飯，天災造成農產歉收，天氣好農產盛產又造成價格大跌，他看到農民在路邊賣兩大車的高麗菜時，就決定全部買下來跟鄉親分享，民眾拿來兌換高麗菜的發票則全部捐給慈愛教養院。

現場民眾說，很開心可以拿到免費的高麗菜，拿來兌換高麗菜的3月、4月發票又可幫助社福團體，在社會中就是要像這樣互相幫忙，才能形成善的循環，「你開心，我開心，大家都開心！」