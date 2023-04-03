Game saving block by his fingertips 🖐 pic.twitter.com/CRNX0nxTQ1 — Denver Nuggets (@nuggets) April 3, 2023

勇士本季真的是很不會打客場的球隊！儘管上半場一度領先到15分，勇士卻遭麥克波特、賈瑪莫瑞兩名金塊球員砲火襲擊，最後以110比112遭到地主金塊逆轉擊敗，勇士中止2連勝，雖以41勝38敗戰績繼續跟快艇並列西區第5，卻跟並列西區第7的湖人與鵜鶘之間勝差只剩0.5場，接下來戰情將更慘烈。

面對少了明星中鋒約基奇(輪休)坐鎮的地主金塊，勇士一開賽就靠克雷湯普生首節包辦11分，次節換成柯瑞獨拿11分貢獻，一度取得46比31大幅領先，但在上半場結束前，麥克波特攜手賈瑪莫瑞、布魯斯布朗等人追上，打完上半場，金塊僅以58比61落後。

金塊第三節不僅逐漸找回攻守節奏，更把比分超前，比賽還剩3分多鐘，更打出11比2小高潮，取得110比98領先，勇士雖沒放棄，靠著迪文森佐連拿7分，以及克雷湯普生最後20秒三分球命中，追到只差兩分，勇士甚至掌握最後一擊機會，可惜克雷湯普生接連兩次三分出手落空，勇士遺憾吞敗，其中克雷湯普生的最後三分出手更遭賈瑪莫瑞用手指封蓋。

金塊逆轉最大功臣是麥克波特，他拿29分、11籃板，賈瑪莫瑞也有26分，布魯斯布朗14分，阿隆戈登13分、10籃板及7助攻，取代約基奇先發的傑夫格林10分；勇士則以克雷湯普生25分最高，柯瑞雖有21分，卻僅投28中8，含三分球投14中2，投籃手感確實不理想。