今天是清明連假第3天，蘇花路廊上午整體運行順暢。（摘自公路總局即時影像）

清明連假邁入第3天，假期已過一半，蘇花路廊今天上午整體運行順暢，不過公路總局依歷年交通趨勢研判，午後台9線崇德路段將湧現北返車潮，整天車流將達1萬5000輛次，車多壅塞狀況將從下午2點持續至晚間7點才會緩解，提醒用路人提早規畫行程，避免塞在車陣當中。

公路總局四工處表示，今天上午蘇花路廊整體運行順暢，截至早上10點，宜蘭往花蓮南下方向累積車流量為5129輛、花蓮往宜蘭北上方向則為1950輛，上午7點南下最高量為每小時765輛。旅行時間部分，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下時間約73分鐘，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改時間約72分鐘。

公路總局四工處依過往連假交通趨勢研判，今天開始，蘇花路廊車流將陸續湧現北返車潮，預估午後崇德地區將湧現北返車潮，整天北上車流量約近1萬2500輛次，車多壅塞時段下午2點至晚間7點，明天全日交通量約1萬5900輛次，車多壅塞時段早上10點至晚間8時；收假日恐現北上車流最高峰，全日交通量約1萬9700輛次，車多壅塞時段為上午10點至晚間10點。

此外，今年清明連假共有5天，不少民眾把握機會出遊，蘇花路廊假期首日南下車流量高達2萬3563輛次，創下次高紀錄，當天也因龐大車潮超過路廊可負荷流量，民眾卡在車陣中動彈不得，車龍一度更回堵至國道5號，還有人從台北開到花蓮的車程長達8個小時之久，相當無奈；昨天假期第2天北上車流則有9088輛次，南下1萬6383輛次，整體運行順暢，交通量則較去年清明假期同期增加2成以上。

公路總局四工處呼籲，南下往花蓮方向的用路人可多加使用蘇花改路段，非必要請勿進入台9丁線，避免影響台9線車流續進，以提高紓解效率；另請欲北返的民眾提早規畫行程，避開尖峰時段北上行駛蘇花改路段。