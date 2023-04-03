前總統馬英九昨在湖南大學大談中華民國憲法，並強調兩岸都是中華民國，都是中國，卻遭陸委會認為是在「矮化台灣」。針對陸委會的批評，馬辦反批陸委會是在公然倡議兩國論，並請總統蔡英文表態，是否屬於政府立場？如果是，請宣布裁撤陸委會，公開承認中國大陸是另一個國家。

馬辦指出，陸委會新聞稿強調，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，是公開倡議兩國論，嚴重違反中華民國憲法，也違反蔡英文上任時提出遵守憲法與兩岸條例的承諾。

馬辦質疑，陸委會批評馬英九唱和呼應中共企圖侵吞台灣的「一中原則」主張，「請問我們的中華民國憲法不就是一中憲法嗎？大陸地區難道不是憲法上我們的領土嗎？請問陸委會批評的根據在哪裡？那一點跟中共所謂的唱和？」

馬辦嚴正指出，陸委會發出這樣的新聞稿，明顯已經不適格，倡議兩國論，把大陸當另一個國家，也自我否定存在的必要性，請蔡英文公開說明，這是否代表政府立場？政府是否背棄中華民國憲法的一中原則？