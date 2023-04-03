鄉林皇居社區內有千坪水景、綠木扶疏。(林欣儀攝)

鄉林皇居二樓的空中步道長300公尺，住戶不必出門就能把社區當運動場散步。(林欣儀攝)

台中市租金最貴的豪宅在哪裡？根據實價租金登錄資料，去年「鄉林皇居」月租金15萬、為台中最高，第二名則是「寶輝世紀花園」的12萬。一窺豪宅面貌，鄉林皇居新任管委會主委馬錦江特別開箱豪宅公設，他強調，希望打造鄉林皇居為自給自足的高端莊園，不但是七期翹楚，更盼超越台北市豪宅。

鄉林皇居位在台灣大道旁，是仿照涵碧樓的建築特色興建，該建案共有6棟大樓，每棟樓建築景觀氛圍各有不同，不但面對秋紅谷，社區內有千坪水景、綠木扶疏，位在二樓的空中步道長300公尺，住戶不必出門就能把社區當運動場散步，下方還種有櫻花。

鄉林皇居有442戶，並設有獨一無二的社區福利餐廳，馬錦江表示，社區福利餐廳可享用美食、欣賞美景，更設有可供休閒聊天的養心吧台，1人低消只要120元；此外，社區內有6棟多功能會館，公共設施包括有電影院、健身房、裝球桌及泳池、SPA、泡湯區、頂樓景觀咖啡廳等，其中景觀咖啡廳可鳥瞰大肚山夕陽、七期夜景。

在紐西蘭30年、曾擔任當地華僑總會長的馬錦江說，自己有豐富的五星級飯店經營管理經驗，3年前因疫情返台並入住鄉林皇居，最近接任管委會主委；好的設施要有好的管理，今年的管委會成員以年輕化為主，特別與物業管理公司合作，引進五星飯店的管理模式，以80名物業經理、祕書團隊服務，盼打造最安全、宜居、智慧的豪宅。