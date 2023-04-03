「豬肉王子」台語歌手蔡小虎最近身體欠安，去年底因小腸阻塞、沾黏而送醫治療，飽受全身冒紅斑的後遺症，今年2月又重感冒嚴重失聲，不得不臨時取消工作。近日，有陸媒影射蔡小虎病逝，其女友醫院門口大哭；對此蔡小虎經紀人急發聲明闢謠。

陸媒大嘴娛記最近以標題「永別了蔡小虎！入院後情況惡化，女友醫院門口崩潰大哭」發布一支影片，廣傳蔡小虎的不實噩耗，還無端捲入龍千玉，短短4天觀看數衝到98萬，影響力甚大；根據《三立新聞網》報導，經紀人強調蔡小虎目前身體健康，盼望外界勿再亂傳死訊。

陸媒影射蔡小虎病逝。（圖／YouTube）

蔡小虎去年底因小腸阻塞、沾黏，緊急住院治療，3天後返家休養，2月身體又出狀況，得重感冒咳到嚴重失聲，只能忍痛推掉與龍千玉預定的演唱會彩排活動，經紀人當時代為表示，蔡小虎的身體狀況十分良好，但去年底小腸阻塞，白血球指數飆破25000，醫生為防敗血症用藥較重，留下冒紅斑、紅疹的嚴重後遺症，化妝都蓋不住，但醫生說這是正常排毒現象，只要多休息，發作的頻率就會慢慢減少。蔡小虎當時也透過臉書粉專報平安，承諾4月22、23日會以健康的姿態出席黃金歲月演唱會。