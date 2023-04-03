在寂靜環境中，自己肚子突然發出一陣咕咕聲，不免尷尬，肝膽腸胃科醫師詹宜學表示，腸鳴是腸胃道蠕動發出的聲音，並非所有的腸鳴都起因於疾病，但若腸鳴合併腹痛、體重減輕、排便習慣等8種症狀時，應儘速就醫。外科醫師陳榮堅也曾表示，曾有病患嚴重腸鳴，檢查發現竟是大腸長了一顆惡性腫瘤，提醒民眾留意。

肝膽腸胃科醫師詹宜學在其臉書上表示，腸鳴是來自於腸胃道蠕動的聲音，所以並非所有的腸鳴都來自於疾病，腸鳴大致可分為5種原因，包括1. 飢餓時腸胃蠕動；2. 肚子裡食物、空氣、水所造成的蠕動，例如暴飲暴食、產氣食物所造成的脹氣；3. 大腸激躁症，由於腸道過度敏感，食物、壓力等造成的腸道蠕動異常；4. 腸胃道發炎造成的蠕動異常；5. 腸道阻塞，例如術後造成的腸沾黏、腫瘤造成的腸阻塞等原因。

他並表示，雖然腸鳴多半不是疾病所引起，但如果腸鳴同時合併腹痛、食慾不良、體重減輕、便秘、腹瀉、排便習慣改變、排便型態改變、腹脹等情形，最好趕緊就醫。

陳榮堅也曾在其個人網站上表示，曾有一名患者經常腸鳴，且聲音越來越大聲，經檢查發現，大腸內有一顆5公分惡性腫瘤，確診為大腸癌第二期。他說明，因為大腸癌造成管腔變窄，讓消化液與空氣難以通過，使得食物持續在小腸內攪動，若瞬間可通過，會發出巨大聲響，尤其當腸道半阻塞時，更容易發出這種聲音，所以肚子有奇怪聲響時要多注意。