清明連假不少民眾全家大小出遊，一名男網友表示，昨日到北市木柵動物園，園區內人山人海，他崩潰直呼「全家都瘋掉」，貼文釣出不少網友回報各地景點人潮，當中最多人提及的是北市士林兒童新樂園，「每個設施至少排30分鐘起跳」。

原PO昨（2）日於臉書社團《信義區三兩事》指出，良心建議不要去北市木柵動物園，「你會哭，這幾天連假大排長龍，你瘋掉、小孩瘋掉、全家都瘋掉。」

貼文引發網友共鳴，「去淡水也是人多到爆炸，所有吃的店都要排隊，外面都沒位子坐，想做渡船排到天荒地老」、「連假日常吧」、「景點基本都要爆掉」、「我看的不是動物，是人！超級爆多人」、「象山也不要去，人山人海，好擠」、「淡水也是，哭爛」、「連假出門就是自己找罪受」、「連假期間不是很正常，不管哪個景點都是人」。

留言中有不少人提到北市士林兒童新樂園，「追加士林兒童新樂園，一樣人潮洶湧」、「建議兒童新樂園也不要，超多人，每個設施都30分起跳」、「兒童新樂園也一樣，人多到沒玩幾樣就回家了。」