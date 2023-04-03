目前正在中美洲友邦貝里斯訪問的蔡英文總統，即將在本周抵達加州、會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），外界關注「蔡麥會」會否引發去（2022）年裴洛西訪台時、解放軍在台灣周邊軍演的武嚇行動？專家指出，不排除北京在蔡麥會期間祭出外交、軍事、經濟等各層面報復措施，而且北京「對自己市場的魅力非常有信心」，因此不怕強硬手段會嚇跑外商。

蔡英文總統即將在加州會晤美國共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。

美國之音報導，蔡英文結束中美洲友邦訪問後，即將在美西時間5日抵達加州，並與麥卡錫會晤，報導形容兩人會面是蔡英文此行「過境外交最大的突破點」。

針對蔡麥會，北京先前已放話，將「採取嚴厲的報復和反擊措施」，大陸官媒《環球時報》英文版2日也稱，解放軍「近期已展開密集的海空演習，並投入新型武器及軍事裝備」。

針對蔡麥會是否重演去年民主黨籍前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後、解放軍在台灣周遭軍演的行動？我國安局長蔡明彥3月底表示，不排除解放軍在台灣周邊的海上、空中集結，不過他也認為，此次蔡麥會主場在美國，政治複雜度較低，因此北京的反應應該不至於那麼激烈。

■專家：蔡受美高規格待遇 北京嚴重不滿 不怕強硬手段嚇跑外商

報導引述新加坡國際事務研究所高級研究員胡逸山，他同樣認為蔡麥會在美國舉行，不像裴洛西訪台時、被北京視為「侵犯領土和主權」。

不過他也分析，蔡在美受到高規格待遇，又見了多位美官員，北京仍「嚴重不滿」，因此包括宏都拉斯斷交、上周解放軍軍機飛越海峽中線等，都是北京表達不滿及示警的動作。

他預期，不排除北京在蔡麥會期間再對台灣祭出軍事、外交、經濟等層面打壓措施，他說北京的手法有很多種，除了軍事威嚇、外交轉向等，經濟方面可能發動封鎖，包括限制進口台灣產品，或是限制大陸產品出口到台灣等，「總之，它要表達它的強烈不滿和抗議。」

胡逸山指出，北京強硬表態的首要考量是向國內民眾交代，「因此，就算犧牲美中關係或兩岸關係也在所不惜，尤其中美友好已非常態，相反地，中美對抗才是常態，因此，中國不惜採取強硬手段，也會維護自己的國家利益。」

他也認為北京「對自己市場的魅力非常有信心」，因此不擔心採取強硬手段會嚇跑外商。

報導也引述我前海軍飛彈巡邏艦艦長呂禮詩，他認為北京這段時間的文攻武嚇都是為了內宣，因為解放軍軍費預算逐年增高，但仍無法完全掌握台灣海峽，也無法阻止美軍軍機、軍艦逼近領空及領海，因此須向民眾交代。

他認為白宮已事先就蔡麥會和北京高層知會，加上解放軍對暴露在台海的部署有所忌憚，他研判解放軍的反應應不至於太過激烈。