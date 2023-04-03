雲林一名消防隊員日前遇到一對鶼鰈情深的老夫妻，80多歲妻子在買便當給丈夫途中發生車禍，送醫無大礙，丈夫得知後跑到醫院抱住妻子，妻子哽咽道歉說「你先去吃飯、都是我的錯」，2人緊緊相擁一分鐘，連在旁準備幫婦人做X光的醫療人員都傻眼，原PO事笑說「瓊瑤寫的原來是真的」。

該名消防隊員在臉書發文，一名80多歲的老婦人日前在買便當給丈夫的路途發生車禍，送醫後無大礙，婦人卻堅持要把便當帶回家給丈夫，後來丈夫接到通知趕到，年邁夫妻在醫院直接上演「瓊瑤劇情」，丈夫跑向妻子一把抱住對方，大喊對方名字，原PO說「阿嬤倚著阿公的臂彎，帶著哭腔的說對不起、你先去吃飯、都是我的錯」，讓他看傻眼。

丈夫得知後跑到醫院抱住妻子，妻子哽咽道歉說「你先去吃飯、都是我的錯」，2人緊緊相擁一分鐘，連在旁準備幫婦人做X光的醫療人員都傻眼。（消防局提供）

該消防隊員說，該名阿公語氣溫柔又堅定地看著妻子說「阿珠，我來了，不要怕，一切有我」，接著夫妻倆就旁若無人地抱了一分鐘，「完全無視放射科要她去換衣服的要求」，照片中可見白色上衣的阿公一把摟住白髮蒼蒼的妻子，頭還靠在耳邊疑似在不斷安慰對方。

其他網友留言「原來放閃不是年輕人的專利」、「放射師的眼神很有戲啊」、「結果阿公打開便當後，第一句話就是，啊我不是說過，我不吃青椒嗎」、「一場跨越時間的愛戀，給他們抱啦」、「便當誠可貴」。