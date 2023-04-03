國家兩廳院的「國家音樂廳觸覺導覽」，也以《觸覺導覽圖冊》點字圖說明兩廳院周邊環境的樣貌。（國家兩廳院提供）

為落實文化平權，國家音樂廳打造管風琴模型，以1比30的比例，縮小高達三層樓高的管風琴，帶視障朋友透過觸覺和聽覺，感受管風琴的聲響和音樂。

體驗者之一白若佳表示，「單聽旁人的敘述感受不到的事物，在透過導覽員的解說、搭配觸覺的導覽，才能具體的感受和想像。」

體驗者朱浚溢分享，對視障者而言，移動動線很重要，「例如導覽員告訴我們走在紅地毯上就不會迷路，對我們來說，紅地毯就是一種觸覺的指引。透過管風琴模型我也認識到原來有這麼細緻、又這麼巨大的樂器。」

管風琴模型除了呈現出原有的管風琴外部雕花與內部繁複的音管空間，兩種不同材質的「局部音管」模型，也讓體驗者能清楚感受質感與形狀的差異，此外，「管風琴鍵盤模型」則是透過裝置原音呈現出管風琴聲響，近距離聆聽管風琴不同音色。

體驗者徐尹寧表示，透過觸覺導覽圖冊，第一次了解戲劇院、音樂廳具體的地理位置，「我也在導覽過程中，透過觸覺了解到可能明眼人也不會發覺到的細節，對我來說非常驚豔。」

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，共融服務不只是為了提供更多服務或學習更好的照顧，是為了開啟看到另一個世界的窗口，「謝謝視障朋友帶我們走去沒有去過的世界、體會到有人的世界，我們需要這樣的力量，才能再次成長、再次向前茁壯。」

兩廳院觸覺導覽「音樂廳路線」近期有4月25日、5月29日場次，即日起開於兩廳院官網免費報名預約。