張惠妹歷年專輯你最喜歡哪一張？

「華語歌壇天后」張惠妹將於今日（31）在高雄巨蛋一連舉辦10場「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」！為了這場演唱會阿妹更是打造7套全新造型，要帶給現場粉絲驚喜，歌單更新10幾首曲目，讓演唱會的期待值瞬間爆棚！

想要提前進入演唱會氛圍，歌曲還沒聽熟怎麼可以，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查張惠妹的歷年專輯，最令粉絲朋友喜愛、感動的「10張專輯」，趕快來看看吧！

第一名：《阿密特》

在2009年6月26日發行的《阿密特》，是張惠妹第15張個人專輯，更是她以卑南族族名阿密特（卑南語：Amit）為名推出的第一張專輯，於第21屆金曲獎提名10項獎項，最終獲得6項，為金曲獎迄今單屆獲獎最多紀錄。熱門歌曲包含〈好膽你就來〉、〈開門見山〉、〈彩虹〉、〈掉了〉、〈黑吃黑〉、〈分生〉、〈相愛後動物感傷〉等。

有網友在PTT分享，認為《阿密特》無疑是阿妹出道以來的第二高峰，因為阿妹恩師張雨生逝世後，張惠妹被外界質疑「張雨生不在，阿妹就不行了」，但「阿密特」的誕生讓大家再次看到天后張惠妹的實力。

第二名：《我可以抱你嗎？愛人》

《我可以抱你嗎？愛人》是張惠妹在1999年6月8日發行的第五張專輯，在台灣發行1周銷售量即衝破50萬張，最後全亞洲銷售統計超過800萬張，是張惠妹歷年來銷量最高的專輯。熱門歌曲包含〈別在傷口灑鹽〉、〈當我開始偷偷地想你〉、〈三天三夜〉、〈愛 什麼稀罕〉等。

有網友列出自己心中的張惠妹專輯排名，「《我可以抱你嗎？愛人》除了日文歌之外，幾乎都是主打歌」、「《我可以抱你嗎？愛人》這張愛爆」、「〈別在傷口撒鹽〉一唱就哭了」。

第三名：《偷故事的人》

2017年12月12日發行的《偷故事的人》，集結多位金曲歌王、歌后及金曲製作人，包含林俊傑、周杰倫、艾怡良、徐佳瑩、瘦子E.SO、蛋堡等人創作，整張專輯從錄音編曲到製作都是高水準。熱門歌曲有〈偷故事的人〉、〈連名帶姓〉、〈身後〉、〈裝醉〉、〈壞的好人〉等。

許多網友在PTT分享聽《偷故事的人》這張專輯的心得，認為歌曲很細膩，像是回到早期的阿妹，「真的好懷念」、「這才是阿妹」、「這是一首很有存在感的歌」、「真的好好聽，阿妹的聲線真的渾然天成，流露滿滿的情感」。

第四名：《Bad Boy》

《Bad Boy》是張惠妹的第二張國語專輯，於1997年6月7日發行，熱門歌曲包含〈孤單Tequila〉、〈哭不出來〉、〈Bad Boy〉、〈聽海〉、〈一想到你呀〉等，張雨生貢獻許多詞曲創作並擔任製作人，入圍第9屆金曲獎最佳國語女演唱人、最佳流行音樂演唱專輯、最佳作曲人獎，這張專輯奠定了她亞洲天后的地位。

有網友發文分享認為《Bad Boy》是張惠妹的藝術最高成就，覺得專輯中每一首歌都超好聽，「感動到靈魂，詞曲完美，又能搭配阿妹的特質的作品」，不少人認同，「孤單Tequila是老歌迷一聽BAD BOY專輯就認定的神曲」、「我記得以前買小音響都是用他的CD來放，超好聽的」。

第五名：《發燒》

《發燒》於2002年8月發行是張惠妹的第10張專輯，延續前張專輯《真實》的妹式情歌以及妹式舞曲，熱門歌曲包含〈Yes or No〉、〈知道〉、〈狠角色〉、〈Katsu〉等，Katsu是阿妹原住民的小名，是日文的「勝利」的意思，阿妹以這首歌表達出一個小女孩離開原住民老家，走向未知的旅程，而那名小女孩成為現在的自己。

不少網友表示《發燒》似乎沒有爆款歌曲，但其實非常耐聽，更是許多「妹粉」心中最愛的專輯，「太喜歡這張專輯了，耐聽度超高」、「你們給這張專輯再多差評都不妨礙我喜歡。這張是我小時候第一次買阿妹的正版磁帶，我有無數個晚上都在反復聽」、「最愛katsu」。

第六名：《真實》

2001年10月29日發行的《真實》，張惠妹憑這張專輯榮獲第13屆金曲獎最佳國語女演唱人獎，也是阿妹個人第一座金曲獎，唱歌意境不同以往的嘹亮及奔放，慢板抒情讓聽眾的心醉，收錄歌曲〈真實〉、〈記得〉及〈我恨我愛你〉等情歌更成為各大歌唱選秀節目中的熱門歌曲。

網友分享最愛的張惠妹專輯，「真實那張超神，現在聽絲毫不過時」、「這是最喜歡阿妹的一張專輯！」、「〈真實〉和〈記得〉，多少次失戀感情的摧折聽著它們哭個痛快，然後發現20多年後，聽的心情不一樣了，但還是感動和無奈，這就是妹神的力量，不僅僅是唱得好，是無論何時都能唱到心裡去的力量」。

第七名：《你在看我嗎》

《你在看我嗎》於2011年4月23日，是張惠妹的第16張專輯，分為上半場5首深情細膩及下半場5首狂野熱辣兩種音樂概念，邀請作詞人林夕、陳鎮川聯合打造，熱門歌曲包含〈我最親愛的〉、〈渴了〉、〈還有眼淚就好〉、〈都什麼時候了〉等。

有PTT網友分享《你在看我嗎》樂評心得，認為張惠妹不管是什麼類型的情歌、舞曲都有走出自己的風格，正因此阿妹一直以來是「引領著流行，而不是被流行困擾。」獲得許多人大讚認同，「整張的概念很強」、「非常感同身受」、「當同梯的歌手早都淡出樂壇的時候，只有她還在不斷的挑戰與突破」。

第八名：《姊妹》

張惠妹的出道專輯《姊妹》，發行日期1996年12月13日，熱門歌曲包含〈解脫〉、〈原來你什麼都不要〉、〈剪愛〉、〈姊妹〉、〈水藍色眼淚〉。整張專輯由張雨生親自擔當製作人，為張惠妹定身打造〈姐妹〉金曲，〈原來你什麼都不要〉更成為KTV點唱金曲。

《姊妹》讓張惠妹出道一砲而紅，更是許多粉絲心中的經典，「第一張就這質量，她不是天后誰是」、「當年買的阿妹的第一張專輯，幾乎首首曲目是經典」、「這張專輯里最讓人印象深刻的有三首歌曲，〈姐妹〉、〈解脫〉、〈原來你什麼都不想要〉。這三首歌都是張惠妹唱紅的，然後由許多歌手進行翻唱，最終還是覺得張惠妹的原版是最有味道的」。

第九名：《勇敢》

《勇敢》在2003年6月27日發行，張惠妹首次擔任《勇敢》電影女主角並搭配唱同名主題曲〈勇敢〉，成為當年度同志情歌票選冠軍歌曲。《勇敢》熱門歌曲包含〈勇敢〉、〈我為什麼那麼愛你〉、〈假惺惺〉、〈忘記〉，都是許多人心中的經典情歌。

有網友認為《勇敢》整張專輯的精神給人一種力量，在悲傷到痛徹心扉的情歌，與快樂到單純無比的快歌切換，「最愛〈勇敢〉這首歌，希望我們都能勇敢的走下去」、「經典mei式情歌的模樣」、「這張專輯每一首都好聽！並不是每一張專輯都有這個感受」、「現在再聽《勇敢》已沒有當初那麼激動，可我不會忘記我曾經有多麼喜歡《勇敢》，曾經有多麼執著。不管怎樣，喜歡A-MEI的心情不曾改變。」

第十名：《偏執面》

張惠妹在2014年7月2日發行的第17張國語專輯《偏執面》，延續《你在看我嗎》的上、下半場概念，熱門歌曲像是〈偏執面〉、〈都對也都錯〉、〈這樣你還要愛我嗎〉、〈跳進來〉、〈三月〉、〈前進烏托邦〉等。張惠妹憑藉這張專輯在第26屆金曲獎第三度獲得最佳國語女歌手獎。

許多粉絲表示《偏執面》是心中最感動、最愛專輯，「當初阿妹三封歌后大家還覺得是補償性質，時間久了，還是證明了這張專輯的價值」、「我很愛《偏執面》可以一直輪播整張！」、「阿妹最真實的聲音，最真摯的感情，睽違3年的鉅作，不論是抒情歌還是輕快歌、舞曲都很棒。」

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年3月24日至2023年3月23日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『張惠妹歷年專輯』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統