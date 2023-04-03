在澎湖出生的高雄鼓山國小校長56年前呱呱墜地時，他的爺爺海隔著洋看見台灣高聳的玉山，盼他能與像玉山一樣高聳挺拔，於是便取名為「高玉山」，讓高玉山從小就被各種玉山知識環繞。學生時期他決定與這個與他息息相關的山脈會一面之緣，但經歷4次攻頂挑戰都失敗，終於在第27個年頭完成攻頂，成為了「比玉山還高的高玉山」。

高玉山出生在澎湖縣望安島，當時剛下過雨的清晨，視線相當清晰，他的爺爺遠眺東方，中央山脈就矗立在眼前，而玉山也隱約可見，於是就為他取名為「玉山」；除玉山是台灣第1高峰外，也希望他健康長大，能像玉山一樣高聳挺拔；高玉山也像他的名字一樣，從小就身體很好不太生病，國小畢業就超過170公分。

高玉山從小就不停被玉山影響，1986年時，就讀台南師專的他決定攻頂1次，但卻因為當天的埋天大雪而失敗；1996年高玉山決定2度嘗試，天公卻又不做美，當天遇上颱風來襲，就此作罷。

高玉山仍不放棄，2006年再度挑戰這座與他有深深緣分的玉山，當時他請有高山嚮導證的同學帶路，眼看玉山山頂就在眼前，無奈卻下起大雨，為了安全，他最後仍是忍痛放棄。

直到2013年時，高玉山與同事組隊前往，挑戰第4次的玉山攻頂，這次刻意選在夏季成行，終於如願攻頂成功，他站上標高3952公尺的石板上，體會爺爺為他取名「玉山」的原因；不同的是，爺爺當時是遠眺玉山，他則是站在玉山頂看玉山，發現自己已比玉山還高。

高玉山這27年來時常被問到攻頂是否成功？他則笑答「登過，前後3次人都爬到了排雲山莊登山口，卻屢次被大雪、颱風與大雨阻礙」，面對第4次的挑戰、耗費27年才成功攻頂，高玉山也為此為自己刻了「曾登玉山絕頂人」的石印紀念，也用這種毅力完成校長甄試，並協助家鄉完成《望安鄉誌》撰寫。