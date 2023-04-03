前總統馬英九近日展開赴陸祭祖交流之旅，所到之處一舉一動、一言一行都成各界關注的對象。對此，精神科名醫沈政男2日也在臉書表示，此行堪稱是「感人的祭祖，圓滿的人生。」

對於馬英九兩岸議題表達看法與態度，沈政男直言，跟當總統時沒有太大的衝突，維持一貫的兩岸立場、謹慎態度。沈還強調，馬此行「祭祖」有雙重義，除了祭拜祖父，馬英九也是國民黨的傳人，因此祭拜孫中山也是另一種祭祖。

沈政男提到，「我在想，孫中山如果能知道馬英九這一位他政治上的後代，做何感想？應該跟馬英九的祖父一樣，都是相當滿意吧。」

沈認為，馬英九從小就相信家訓、黨訓，還有救國、愛國這些訓示，並且奉行，一直到老都沒有改變，許多人長大以後都會認定那是騙小孩的，但馬英九卻是深信不疑，一輩子奉行。「然後他當上了總統，而且受到很多人喜愛與歡迎」。

沈政男還強調，因為意識形態，好多人看到馬英九就想到政治，沒看到這個人有意思的一面，總是能按部就班，根據大人的訓示，一步步做好自己該做的事，而且一絲不苟、有耐性地完成SOP，然後往人生的下一階段進行，然後就當上了總統。

沈政男指出，馬英九的生活慾望是節制的，個人紀律是嚴謹的，情緒穩定度是足夠的，耐心與毅力也不差，「最難得的是，他有一股小學生般的天真與樂觀，永遠相信大人所講的那一套，始終奉行，就像一個永遠的小小模範生。」