新竹市112年統計超過1年未辦理繼承登記而須列冊管理的不動產計1558筆，依今年公告現值計算土地總價值就高達27億元。（本報資料照片／陳育賢新竹傳真）

新竹人近年的所得直逼台北市，部分里別更勝過北市，不僅所得高，土地也不少，新竹市112年統計超過1年未辦理繼承登記而須列冊管理的不動產計1558筆，依今年公告現值計算土地總價值就高達27億元，4月1日起至6月30日公告3個月，市府籲民眾盡速辦繼承登記。

市府地政處表示，民眾遇親人離世雖難過，但仍需打起精神處理遺產，每年地政機關均會依戶政通報資料主動通知繼承人申請遺產繼承，但仍然有許多繼承人超過1年仍未辦理繼承登記，地政機關會將這些未辦繼承遺產予以公告並列冊管理15年，如超過15年未辦理就會被移送國有財產署公開標售，為維護自身財產權，呼籲民眾請盡速辦理繼承登記。

地政處進一步說明，今年列管不動產計1558筆，較去年增加377筆，有逐年升高趨勢，如繼承人間遲遲無法協議如何繼承，建議民眾可以先由繼承人中1人或數人，申辦登記為全體繼承人公同共有。

待全體繼承人有共識如何繼承，可再行到地政事務所申辦「共有型態變更」或「分割繼承」，如此既可避免逾期申請繳納登記罰鍰也可免於遺產被移送標售。

此外，新竹市今年10月也預計將97年列冊管理迄今期滿15年未辦繼承土地約175筆移送國有財產署公開標售，依今年公告現值計算土地總價值就高達1億3000多萬元，屆時標售後會再由繼承人申領標脫價款，如價款保存10年仍無人申領則歸屬國庫。

地政處貼心提醒，民眾常因不知被繼承人遺有土地而未辦理繼承登記或不知繼承土地位於何處，也請民眾不用擔心，新竹市地政事務所於公告期間會同步通知繼承人，並可透過通知書上的QRcode掃瞄，連接至竹市幸福宜居網即能簡單查明土地所在位置，請收到通知繼承人善加利用。

若民眾想進一步了解有哪些土地經公告為未辦繼承，可至新竹市政府地政處網站「未辦繼承專區」點選「歷年未辦繼承土地公告名冊」來了解相關內容，另外，再次提醒，民法規定子女繼承財產不分性別差異，均有同等權利。