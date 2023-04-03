肌少症不分年齡，運動量不足、營養不良都是導致肌少症的因素。內分泌暨新陳代謝科醫師周建安指出，人體30歲時全身肌肉達到巔峰，接著以每年1％的速度開始下降；如果年輕人不運動、飲食不當，就可能造成肌少症。

周建安在臉書發文指出，肌少症不只是單純造成肌力下降，在生活品質和活動力方面也影響非常大；此外，也會增加慢性疾病、認知功能障礙等風險。他說，人體在20至30歲時，全身肌肉會達到巔峰，接下來就會以每年1％的速度開始逐漸下降；如果在日常中沒有規律運動，退化的速度會更快。

隨著肌肉質量、肌肉強度和行動能力的下降，肌少症可能在生活中出現5種狀況，包括過馬路必須小跑步、握力下降，擰毛巾動作變吃力、爬樓梯變累、平衡感變差導致容易跌倒、無法舉起重物。

周建安提醒，近年因生活型態改變，年輕人不當的飲食習慣，加上久坐少動，讓肌少症已經有年輕化的趨勢，「肌少症絕對不是老人的專利，千萬不可忽視肌少症的影響。」

亞東醫院骨科醫師陳鈺泓指出，人體在30歲後肌肉就會逐年加速流失，建議民眾要趁年輕時就留住肌肉量，包括要吃夠熱量、補充蛋白質及維生素D，並維持運動習慣，避免肌少症發生。