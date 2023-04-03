桃園忠烈祠暨神社文化園區，日前因供俸日本神祇引起爭議，甚至傳出遊客驟減的狀況，不過桃園市議員詹江村在臉書貼出實際狀況，只見人山人海的遊客擠滿園區，讓他狂酸「如果你信民進黨，那麼你不是傻就是笨，不然就是共犯，不信自己走一趟」。

清明連假首日天氣狀況不太好，加上民眾掃墓的關係，桃園忠烈祠暨神社文化園區遊客數量不明顯，不過2日迎來好天氣後，滿滿的遊客也跟著出現；桃園市民政局表示，保守估計有3、4000人造訪，連假期間包括御祈禱頒布所、神社小市集、桃園神社觀光所等都有開放，4月18日起更會舉辦鯉魚流光祭，屆時園區內將裝設鯉魚旗裝置，歡迎遊客造訪。

「到桃園忠烈祠，請做好心理準備，這裡人滿為患啊！」詹江村昨（2）日也在臉書貼出遊客爆滿的盛況，酸民進黨大作文章造謠，稱請走日本大神後桃園忠烈祠就沒了遊客，「如果你信民進黨，那麼你不是傻就是笨，不然就是共犯，不信自己走一趟。」

網友也說「今天本來想去走在，發現好多人車，沒位子停，只好作罷」、「原本以為真的會沒什麼人去，打算明天來去造訪，現在看來計畫要延後了」、「某些人就是唯恐天下不亂」、「民進黨的話反著聽就對了」。