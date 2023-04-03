乳癌普遍被認為是女性疾病，其實男性也有可能會發生，且經常確診時比女性病人嚴重。國泰綜合醫院乳房中心主任蔡明霖醫師提醒，男性若有發現相關症狀也應有所警覺，及早就醫以利治療。

●男性乳癌確診多比女性晚期？

蔡明霖醫師表示，男性乳癌雖然相當少見，台灣一年約有50-60人，但確實有可能發生，因為男性也有乳腺，確診時大多比女性晚期，有很大一部份的原因就是認為乳癌是女性疾病，不會發生在男性身上而忽略。另外也有患者會認為自己身為男性卻得女性疾病而不願接受、覺得丟臉、或甚至拒絕就醫。

●同樣是乳癌，惡性度卻比女性高？

蔡明霖醫師表示，男性乳癌的發展、惡性度、預後其實和女性相比沒有明顯差異。乳癌也和其他癌症一樣越早發現越有利治療，從五年存活率來看，第一期約有98％，第二期約為94%，第三期則約為80%，第四期則約剩35%。不過實際觀察，男性罹患乳癌嚴重度常會比女性來得高，主要就是因為前述原因，這些原因使得患者發現時較為晚期，存活率也都相對較低。而女性則因宣導，有較多是在初期發現。

●男性乳癌的風險因素

至於男性乳癌的風險因素，許多研究認為包含乳癌家族史、男性荷爾蒙低下、曾有罹患男性女乳症、身材肥胖等。不過蔡明霖醫師則指出，大部分病人並沒有任何危險因子。

●他乳頭搔癢看皮膚科沒用 轉診檢查才發現得乳癌

蔡明霖醫師也分享，日前就有遇過一名男性案例，發現自己的乳頭異常搔癢，起初原本以為是皮膚相關疾病，前往皮膚科檢查，但幾次看診下來症狀雖然緩解，搔癢卻遲遲未見改善，依舊會出現。後來轉診到乳房外科，經檢查才發現罹患乳癌。所幸該名案例稍有所警覺，確診發現時還在早期，後續經治療恢復也相當良好。

●男性也有可能罹患乳癌 胸部出現3症狀早就醫

蔡明霖醫師表示，男性罹患乳癌的機會雖然非常罕見，雖不用特別預防，但發現症狀時還是得留意並盡早檢查為佳。

建議男性平時也可以留意觀察自己的胸部狀況，若有發現到胸部出現硬塊或腫塊、乳頭不明搔癢且遲遲未見好轉，及乳頭出現不明分泌物，都應盡早至乳房外科、乳房中心、腫瘤科等檢查並治療為佳，切勿因為自身為男性而忽略症狀，或因為感到丟臉而不願檢查。

醫師提醒，乳癌並非女性專屬的癌症，生病就是要看醫生，不必覺得羞愧或丟臉。了解相關症狀，發現症狀及早就醫，更有利身體健康。

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