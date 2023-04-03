蔡姓男子丟包的毒品。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

46歲蔡姓男子騎機車搭載41歲女友行經台南市安平區華平路逆向行駛，被巡邏經過的警四分局員警發現，立即鳴警笛喝令停車。蔡男停車前疑似丟包針筒、海洛因毒品，被眼尖的員警發現，儘管2人都否認東西是他們的，經員警出示密錄器、行車記錄器影像確認蔡嫌丟包，加上2人毒篩都呈陽性，全案仍依違反毒品罪嫌法辦。

昨天凌晨1點36分左右，警四分局育平派出所警員黃育群、尤四海執行巡邏勤務時，行經安平區華平路、華平路672巷口，看到1男1女共乘1輛機車逆向行駛後，員警立即鳴警笛騎車追趕，並喝令停車，終於在安平區國平路552巷，將對方攔下。

不料，機車騎士見事跡敗露，停車前左手丢出一包不明物體後，被眼尖的員警看到地上有1支針筒及1包不明粉末。但騎車的蔡姓男子及後座女友，全都表示「不是我的」，員警依《警察職權行使法》要求2人配合前往派出所進行調查。

員警提示密錄器及行車記錄器影像，確認這包東西是從蔡男手中丟出，內有殘留注射過液體的針筒及不明粉末重0.25公克，2人初篩結果也都呈現一級毒品海洛因陽性反應，全案除依違反毒品罪嫌例移送台南地檢署偵辦外，交通違規部分也將開單告發。

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