花蓮縣富里鄉台九線288.7公里處今天清晨發生一起對撞車禍事故，造成1死8傷。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣富里鄉台九線288.7公里處今天清晨發生一起對撞車禍事故，造成1死8傷！22歲無駕照的林姓男子開車不明原因駛入對向車道，撞上對向搭載著6名乘客的箱型車，由於撞擊力道大，2車車頭全毀，其中坐在林男車後座的30歲陳姓男子重傷送醫不治，詳細肇事原因，仍待警方調查。

據了解，林姓男子今天清晨5時許駕駛白色轎車，後座附載陳男與徐女，沿台9線北往南行駛要回富里老家，行經至288.7公里處時，不明原因駛入對向車道，逆向撞上對向由劉男駕駛的箱型車，且車上還附載6名從池上要到花蓮爬山的乘客。

由於撞擊力道大，兩車車頭全毀，附近民眾見狀趕緊通報，花蓮縣消防局在清晨5點29分獲報後，救護人員趕抵發現有人受困車內及多名傷患，立即派遣轄區分隊救護車及消防車趕赴支援救援，受困車上的民眾最後在5時47分脫困，但坐在林男車子後座的陳男，因傷勢較重緊急送醫急救，今早6點55分宣告傷重不治。

經警方初步調查，雙方酒測值都0，事故發生原因有待專業鑑定單位分析，以釐清肇責。

花蓮玉里警分局呼籲，行經道路時應隨時注意前方的路況，且應減速慢行，切勿跨越對向車道，且確實依照道路交通標誌、標線及號誌之指示來行駛，另玉里分局將針對轄內易肇事路段、時段，持續加強規劃台9線巡邏密度及加強該路段測速照相、重大違規取締，提高見警率，提醒用路人小心駕駛，以有效防制交通事故發生。