日本電影配樂大師坂本龍一直腸癌病逝，享壽71歲，根據國健署統計，大腸癌已連續14年高居國內癌症發生率第一名，醫師表示，若出現大便中有血或黏液、排便習慣改變、體重減輕、大便變細小等7種症狀，要盡快就醫。

日本電影配樂大師坂本龍一因直腸癌病逝，讓眾人震驚又不捨，而台灣藝人豬哥亮、余苑綺等，也都是因直腸癌過世，是台灣發生率第一名的癌症。根據《ETtoday》報導，北市立聯合醫院中興院區消化內科主治醫師謝文斌指出，大腸癌早期無明顯疼痛，主要有7大常見症狀，為大便中有血或黏液；排便習慣改變，一下腹瀉一下便祕；經常性腹瀉或便祕；大便變細小；體重減輕；貧血；排便排不乾淨。

謝文斌指出，在臨床遇到有明顯症狀的大腸直腸癌病人，很多已經進入中晚期，治療複雜又困難，對病人和家屬都是沉重負擔。

國建署表示，由於大腸癌早期並無症狀，最可靠的方法是定期接受癌篩檢，目前補助50歲至74歲民眾，每2年接受1次定量免疫法糞便潛血檢查。一旦檢出陽性，即是大腸息肉與大腸癌高危險群，要儘速至醫療院所安排大腸鏡檢查，如發現息肉可同時切除，阻斷癌前病變的發展，避免惡化為大腸癌，更指出早期大腸癌的5年存活率高達9成以上，一旦拖到晚期才治療，第4期大腸癌5年存活率僅1成4。