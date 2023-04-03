蘇姓男子去年開車送貨，因車子搖晃被警方查獲酒駕，被判刑5月，但台北地檢署檢察官不准他易科罰金，把他抓去關，蘇向法院提異議，稱他高齡患有多種慢性病，監所無法妥善醫療，指檢察官不准他易科罰金沒道理，但法官調閱蘇前科，發現他已是第4次酒駕被逮，且駕照被吊扣，認為蘇視法令於無物，必要有入監服刑，駁回異議。

警方調查，蘇男去年4月15日晚間在新北市住處喝啤酒後，翌日上午開車送貨途中，因車輛行駛搖晃被警攔查，酒測值為0.29毫克，依公共危險罪送辦。台北地院判處他徒刑5月，得易科罰金，另併科罰金6萬元。但檢察官不准易科罰金，把他抓去關。

蘇男不服，向法院聲明異議，指他年歲已高，但仍為全家家庭經濟支柱，他入監無法工作，家庭經濟陷於困難，且他患有高血壓、痛風、心律不整、糖尿病等病，在監難獲妥適醫療，請求法官裁定准他易科罰金。

但法官發現，蘇男已是酒駕累犯，2014年間被判刑2月，併科罰金2萬元，緩刑2年，須付公庫支付6萬元，又於2017年2月被判刑2月，同年5月第3度酒駕判刑3月，併科罰金4萬5000元，本案已是第4次酒駕，檢察官才不准易科罰金。

法官認為，蘇男已有4次酒駕前科，可見其一犯再犯，不因前3案獲易科罰金執行完畢，而心生警惕，因此易科罰金的處分，已難認對其有矯正之效；且他無視其駕照尚在吊扣期間，不得駕車，卻仍駕車上路，顯示視法令於無物，當有入監執行之必要，以為矯治，蘇聲明異議無理由，依法駁回。

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