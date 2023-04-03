藝人郭子乾（左三）與彰化縣長王惠美（右二）宣導防詐。（彰化縣警局提供）

「嘜擱騙啊啦！」近來社群平台「假名人投資詐騙」盛行，藝人郭子乾受彰化縣長王惠美邀請，出任彰化縣防詐大使，並在近日與王惠美拍攝短片，戳破投資詐騙的慣用技倆，提醒民眾「識詐」，方能防詐。

郭子乾說，他發現周遭不少演藝圈友人或投資名人的照片遭盜用，創設假臉書及LINE帳號，邀請民眾加為好友，讓民眾誤以為真的可以跟這些名人一起投資，遂匯款到假名人提供的詐騙帳戶，最後發現投資的資金無法提領，假名人的LINE帳號也人間蒸發，才驚覺遭受詐騙。

「名人不會教你投資！」郭子乾提醒大家，千萬不要加入標榜名人的投資群組。

身兼打詐彰化隊召集人的彰化縣長王惠美表示，投資方式要慎選，只要聽到快速回本、保證獲利、穩賺不賠等話術，一定就是詐騙，因為天下沒有這麼好康的事，千萬不可誤信網友亂投資。

彰化縣警局局長張國雄說，大家慣用的臉書或LINE，顯示的名稱及肖像都可任意修改的，最近吳淡如、胡睿涵、邱沁宜及蔡尚樺等名人頭像就都被冒用，這幾天甚至連投資名人阿土伯及張忠謀等企業大老也被冒用來教人投資。

「假名人投資詐騙」的手法大都是詐騙集團假冒名人，透過臉書、IG、YouTube廣告吸引投資民眾，或是標榜股票健診、分享飆股等，邀請民眾加LINE一起學習投資，假投資群組內有很多詐騙集團的暗樁，並會在群組內營造賺錢的假象，慫恿民眾加碼投資，等到LINE群組遭封鎖後，民眾才會發現遇到詐騙。

警方指出，最好的防制詐騙方法就是全民識詐、防詐，讓詐騙集團騙不到。提醒民眾切記5不原則，就能遠離詐騙，包括不接陌生電話、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料。