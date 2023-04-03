稻熱病發病狀況，稻葉病斑呈紡錘狀，周圍為黃色，中間灰褐色，導致葉片黃化。（嘉義縣政府提供／邱顯誠嘉義傳真）

春季氣候多變，陰晴不定且冷暖無常，容易導致水稻染病，嘉義縣政府農業處表示，清明節前後是稻熱病的好發季節，台南地區已零星出現水稻葉稻熱病病斑，呼籲農友在巡田時密切注意，若有發現請盡早進行防治。

農業處指出，稻熱病菌會危害稻葉、稻穗，初期葉片出現紅褐色或暗綠色病斑，隨病勢進展，病斑會呈現出紡錘狀且周圍為黃色，中間為灰褐色，造成葉片黃化，甚至枯萎，而稻熱病好發於連續高溼度的環境，在氣溫劇烈變化時，水稻抵抗力減弱，病情會更加嚴重，尤其高氮肥、密植且通風不良的稻田最容易發生。

農業處呼籲，請農友觀察田地周圍稻叢是否有紅褐色病斑，若發現應即時防治，先移除秧砧，阻止田間感染擴散，並減少施用氮肥，避免因氮肥過多，導致植株柔弱，稻葉過度徒長，葉壁變薄，降低對病害的抗性。

農業處表示，建議農友應在秧砧出現病斑時，使用適當的防治藥劑，而相關資訊可到植物保護資訊系統、台南區農業改良場等網站查詢，施用時也請遵照藥劑稀釋倍數以及安全採收期規範。