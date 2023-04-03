73歲的林姓婦人從年輕就有容易拉肚子的問題，於是前往阮綜合醫院做檢查，不過腸胃沒發現問題，癌指數卻達4.3，經醫生用X光及電腦斷層檢查，發現林婦右上肺葉有顆0.4公分的微浸潤腺癌，右中肺葉也有顆1.2公分的肺腺癌，於是開刀治療，癌症指數也降回正常值。醫師戴碩瑩表示，肺癌為癌症死亡的第1名，成因多種，民眾務必定時檢查，及早治療。

林婦的丈夫過世後，一個人獨留在高雄生活，兒女都在北部工作，但因林婦從年輕時就有腹瀉問題，兒女屢勸林婦就醫，她都不肯，直到她開始憂心兒女常常南北奔波，才願意到醫院做檢查。

不過林婦的大腸鏡檢查都無異常，但血液檢查的癌症指數達4.3（標準為3），醫師接著安排X光及電腦斷層檢查，結果斷層掃描發現林婦的右上肺葉有一顆0.4公分的微浸潤腺癌、右中肺葉有顆1.2公分的肺腺癌；醫師考慮到林婦年紀，決定以「單孔胸腔鏡」微創手術切除治療，術後血液癌症指數降為1.3，後續定期追蹤。

戴碩瑩表示， 我國10大死因首位為癌症，而肺癌為10大癌症死亡人數的第1名。而肺腫瘤早期症狀通常不明顯，往往是做其他治療檢查時意外發現的，腫瘤若大到1公分以上才會被X光偵測到，低劑量電腦斷層可以偵測3至4mm大小的肺結節，偵測到的結節越小，越屬於早期範圍，治療上較安全又容易根治。

反過來，X光檢查偵測不到1公分以下的腫瘤，若病灶位置在不易判讀的死角，會造成診斷治療延遲，延遲3至5年後，原本1公分可能長到7公分以上，甚至是第4期肋膜轉移或遠端轉移，晚期惡化的腫瘤，通常難以回天。

戴碩瑩指出，肺癌的成因有遺傳及基因因素，也有致癌物刺激因素，例如吸菸、二手菸、毒化物、空汙、油煙、金屬化合物等。在環境污染嚴重下，除了積極戒菸，沒有其他方法能預防肺部惡性腫瘤的發生；且肺癌初始症狀不明顯，胸部X光檢驗不易偵測早期肺癌，需藉助低劑量電腦斷層才能早期診斷及追蹤，研究也指出低劑量電腦斷層篩檢，確能有效降低肺癌死亡率。

戴碩瑩建議45歲以上民眾，屬於高風險族群者盡早作篩檢，現在第一期肺癌經過治療已有9成5的存活率，對於較晚期肺癌，若及早發現治療，也能提高治癒率及存活率。

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