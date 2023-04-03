大陸女星關曉彤4歲就與父親關少曾出道拍戲，並以電影《無極》打出知名度，外型甜美清純的她被封為「最美童星」，長大後不僅演技精湛，還影視、音樂、文學領域三棲，表現相當亮眼。近日，網友偶遇關曉彤劇組正在拍戲，真實美貌因此曝光，網友盛讚：「從我國中她就長這樣，怎麼也點都沒變啊，真是太美了！」

近日，有網友捕捉野生關曉彤正在劇組中拍戲，只見她綁著俏麗的高馬尾，身穿大紅色的背心，左側手臂還別上「志願者」識別背帶，下身則是寬鬆的牛仔褲，儘管被一群民眾圍觀，她還是非常敬業擺出緊急的表情、撥打電話，認真飾演劇中腳色，但有網友看到她劇中造型，直接留言覺得好醜。

關曉彤被一群民眾圍觀。(圖/微博)

而她清純的真實美貌也隨之曝光，可看出毫無修飾痕跡的真實肌膚白皙透亮，為了配合戲中腳色妝容相當素雅，但依舊無損關曉彤的天生麗質，路透圖曝光後，釣出許多網友留言表示：「離我好近」、「她好漂亮啊」、「劇組氛圍還不錯，彤姐也說每天很歡樂」、「說衣服醜的，真不知道咋想的，志願者你想穿什麼衣服？志願者來個小裙子？」、「最近我們這創城，這件紅馬甲出現在各個地方，見一次就想到彤姐現在也在穿！」、「姊美死了」