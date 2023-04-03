新北市1名83歲老翁上月30日因住宅違建到新北市府工務局陳情，過程中突然從背包內取出菜刀、剪刀放在桌上，工務局受理人員隨即通報市府警衛隊，警衛隊同步通報轄區海山警分局，員警到場將老翁帶回。老翁供稱，房子買來就是現狀，不是他故意違建，希望案子能快點結案，亮刀是想「以死明志」，絕無意恐嚇或傷害他人。偵訊後，警方將以妨害公務罪嫌函送偵辦。

據了解，該位老翁上月30日上午10時許獨自前往市府工務局，欲陳情住宅違建拆除問題，與受理人員協調過程中，老翁從背包內取出菜刀、剪刀各1把放置在桌上，受理人員見老翁有不理性動作，遂通報市府警衛隊，警衛隊同步通報海山分局派員到場，員警到場時老翁已離開工務局，稍晚在市府其他樓層找到老翁，並從其背包內發現菜刀、剪刀及水果刀共3把刀，遂將老翁帶回調查。

老翁表示，工務局多次發函稱他的住宅結構與竣工圖不符，他已被罰款兩次，但多年前他買下房子時就是現狀，不是他故意違建，他也已提出行政訴訟，但工務局卻又再發函要會勘，所以他才到工務局陳情，希望趕快結案。

老翁喊冤，因為自己滿腹委屈，所以亮刀是想「以死明志」，絕對沒有要恐嚇或傷害他人。

工務局受理人員向警方表示，之前若遇不理性民眾，均是通報駐警處理，當時他並未感到遭受恐嚇，所以不會對老翁提出告訴。警方偵訊後，全案將以妨害公務罪嫌函送新北地檢署偵辦。