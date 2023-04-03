大陸人氣選秀節目《乘風破浪的姐姐》2020年開播以來，總能創造許多話題，上季由王心凌奪冠，在大陸人氣翻漲，而第4季參選名單出爐，5位台灣女星陳意涵、賈靜雯、「Ella」陳嘉樺、A-Lin和徐懷鈺都在內，其中雙金影后賈靜雯錄節目的無P影像，近日在微博瘋傳，絕美的狀態被讚不像48歲。

影片中，賈靜雯化著精緻的妝容，凸顯原本就很漂亮的五官，一頭烏黑秀髮則綁成俐落的高馬尾，搭配全黑的低胸傘狀平口衣和長褲，襯托白到發光的燈泡肌，以及豐滿的上圍，從遠處緩緩走近，彷彿自帶鎂光燈，在人群中非常搶眼。

賈靜雯美麗又霸氣的造型，再度美哭大票陸網友，留言區一片讚賞聲：「狀態也太好了」、「誰能想到上個月是《倚天屠龍記》播出二十週年」、「我最喜歡的趙敏啊」、「這真的是快50歲人該有的狀態嗎？感覺真的像30」、「我對她永遠有濾鏡」、「除了沒有嬰兒肥了，一點也沒變啊」、「還是那麼美，好想再看到她的戲」。

賈靜雯曾在2016、2018年兩度參加大陸親子節目《媽媽是超人》，除了與咘咘、Bo妞的互動超萌，跟修杰楷鶼鰈情深的恩愛模樣也令人稱羨；這次睽違5年重回大陸綜藝節目，賈靜雯表示：「我會努力留到最後」，並透露參加節目主因，「反正你們看我演戲可能看挺多了，現在就是做一些不同的給你們看」。

而賈靜雯1日在社群平台PO拿著自己身穿洞洞裝的照片，表示：「愚人節有被娛樂嗎？我正在做娛樂自己的事，幽默，大家都要開心快樂喔。」並標記「最近做的事還真是滿適合在愚人節娛樂大家的」，雖未詳細說明是什麼事情，但很多網友都在為她打氣，預祝賈靜雯在《浪姐4》 舞台獲得佳績。