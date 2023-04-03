高雄捷運警察許清華是資深五迷，原本買票聽演唱會，不料當天要上班，只好將票讓給兒子，妻子在進場前跟兒子特定來探班，許清華與兒子相擁告別畫面曝光感動萬名網友。（高雄市捷運警察隊提供／崔正綱高雄傳真）

高雄捷運警察許清華是資深五迷，原本買票聽演唱會，不料當天要上班，只好將票讓給兒子，妻子在進場前跟兒子特定來探班，許清華與兒子相擁告別畫面曝光感動萬名網友。（高雄市捷運警察隊提供／崔正綱高雄傳真）

高雄捷運警察許清華在捷運世運站辛勤指揮、值勤。（高雄市捷運警察隊提供／崔正綱高雄傳真）

高雄捷運警察許清華在捷運世運站辛勤指揮、值勤。（高雄市捷運警察隊提供／崔正綱高雄傳真）

昨日五月天在世運主場館開唱，高雄警力忙翻疏運。其中「資深五迷」高雄捷運警察隊員警許清華原本期待買票與老婆入場，不料當天要上班，只好眼睜睜在月台目送老婆跟兒子離去，而與兒子相擁的畫面遭拍下放在高市府警察局臉書粉專，引起萬名網友按讚分享，直呼「辛苦了！」。

天團五月天上月29日在高雄世運主場館連唱4天，高市府各局處、警力全力備戰疏運。而其中一名捷警在捷運市運站辛勤指揮、值勤畫面再配上妻兒探班以及相擁告別畫面遭到拍下，昨日晚間10時放在高市府警察局臉書粉專貼文。

貼文表示，有位捷警隊同仁，好不容易搶到了五月天 Mayday的票，想帶老婆一起去重溫戀愛時的青春時光，沒想到當天要上班！只好把票給老婆和兒子，當天兒子搭捷運到會場，特別去探父親的班。

貼文一出，引起1.7名網友按讚、分享，直呼「警察杯杯辛苦了！」、「謝謝你們的守護維安工作」。

捷運警察隊指出，員警為45歲許清華，他表示，自己與老婆是五月天歌迷，年輕時也瘋狂過，為重溫兩人年輕回憶，於是與老婆決定，先在二月份開始搶票。

許清華說，好不容易搶到的票，但當天要上班沒辦法與老婆一同前往，所以將票讓給小孩，對於「能替五迷服務，能使他們順利搭車離去，也感到高興。」

捷運警察隊指出，昨日五月天活動，捷警隊計出動警力35人，含保大支援警力20人；大港開唱活動則動員警力45人，含分局支援警力10人。

五月天演唱會捷運警察