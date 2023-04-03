美元的主導地位賦予美國巨大的權力和影響力，但中國積極拉攏他國擺脫「去美元化」，除了俄羅斯外，中國和巴西也達成協議以雙方貨幣進行貿易結算，資深媒體人陳鳳馨對此表示，人民幣又更往國際化邁進，而這也代表美元地位逐漸動搖中，她強調為美國把貨幣當作是制裁的武器，讓世界各國因此對美元失去信任，不願再傻傻地被美國綁架。

陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中表示，全球正加速「去美元化」的趨勢，她列舉以下3件事件，首先是中國與法國道達爾能源公司已完成首筆以人民幣進行結算的液化天然氣（LNG）交易，因中國是全世界最大的天然氣購買國，所以此案極具象徵意義。

第二件事是巴西政府已與中國達成協議，兩國貿易不再使用美元作為中間貨幣，而是以本幣進行貿易結算。陳鳳馨提到，巴西是南美洲大國，而且中國與巴西在原物料採購方面，也扮演非常重要的角色，相互本幣結算是往前進了一大步。

第三件事則是沙烏地阿拉伯內閣正式授權政府，可以擔任由中國主導的上海合作組織（SCO）的對話夥伴，尤其沙國又表態想加入金磚國家（BRICS），俄羅斯是成員國之一，俄表明了希望該組織成員都希望用本幣來結算。

陳鳳馨進一步分析，美元地位逐漸動搖中，主因在於美國將美元作為制裁武器，會讓用以結算或儲備的國家擔憂，一些國家不願再被美國綁架。她提到，過去10年，美元作為貿易結算的貨幣已從85%掉到58%，未來或許會更進一步下滑。